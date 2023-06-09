تيبازة: عام حبسا نافذا لـ 4 أشخاص بتهمة الغش في إمتحان “البيام”

أدانت محكمة تيبازة أمس الخميس، أربعة أشخاص لتورطهم في قضية غش خلال الإمتحانات الرسمية لشهادة التعليم المتوسط.

وحسب بيان صادر عن وكيل الجمهورية لمحكمة تيبازة، كشف أنه تمت متابعة أربعة أشخاص وفقا لإجراءات المثول الفوري. حيث قضت المحكمة بإدانة أربعة أشخاص “ب أ ي” و “ب أ ك” و “ب ي” و “ب خ” بعام حبسا نافذا. بالإضافة كذلك إلى 50 ألف دج غرامة مالية لكل واحد منهم مع مصادرة جميع المحجوزات.

وأضاف البيان الذي صدر بمقتضى أحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية لإعلام الرأي العام، أنه تمّ ضبط مترشحين اثنين يغشان بواسطة هواتفهما النقالة. كما اتضح بعد التحريات أن أحد المترشحين تلقى إجابة الامتحان من طرف والدته. بينما تلقى المترشح الثاني الإجابة من طرف أستاذة بدون عمل عن طريق هواتفهما النقالة.

وشدد البيان على أن مصالح نيابة محكمة تيبازة، تبقى مجندة لمكافحة ظاهرة الغش في المسابقات و الامتحانات الوطنية.