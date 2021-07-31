تيبازة.. عدم تسجيل خسائر جراء الهزة الأرضية

أعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة، عن عدم تسجيلها لأية خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة التي سجلت، فجر اليوم. وأوضح بيان المديرية الولائية أن العمليات الاستطلاعية التي باشرتها عبر كامل الإقليم بعد الهزة الأرضية لم تسفر عن خسائر.

وكانت قد سجلت هزة أرضية 4.5 درجات بمقياس ريشتر فجر اليوم بتيبازة، حسب ما ذكر مركز البحث في علم الفلك. وأشار البيان أن الهزة وقعت على الساعة الثالثة ودقيقة على بعد 6 كيلومترات جنوب غرب بني ميلك بولاية تيبازة .