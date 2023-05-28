تيبازة: عودة الدراسة في المدارس المتضررة من الفيضانات

عاد صبيحة اليوم الأحد، التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بالمؤسسات التربوية المتضررة من الفيضانات بولاية تيبازة.

كما عرفت تلك المدارس إنطلاق إمتحانات الفصل الثالث في أجواء عادية بعد إعادة تنظيف المدارس وتهيئتها من جديد بعد الفيضانات والسيول التي عرفتها المنطقة وتسبب في خسائر مادية.

من جهته قال رئيس بلدية القليعة رشيد بن ملال، أنه تم تسخير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية من أجل إعادة الدراسة إلى طبيعتها واجتياز التلاميذ للإمتحان في أحسن الظروف. خاصة مع استمرار تساقط الأمطار.

من جهتها قالت مديرة المدرسة، أنه تم إلغاء إمتحان تقييم المكتسبات الذي كان مقررا نهاية الأسبوع. غير أنه تم التنسيق مع مدير التربية من أجل برمجة الإمتحان مع الدورة الإستدراكية يوم 19 جوان. أين سيجتاز التلاميذ مادتي التربية العلمية والتكنولوجية مع التلاميذ المتغيبين.

وتسببت الأمطار المتهاطلة بغزارة مؤخرا على ولاية تيبازة، في غلق الطرقات عبر عديد البلديات. مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي وتعليق الدراسة والإمتحانات في البلديات المتضررة.

وحسبما أفادت به مصالح ولاية تيبازة، فإنه تم تعليق الدراسة و الإمتحانات على مستوى المؤسسات التربوية المتضررة ببلديات دوائر القليعة، فوكة و بواسماعيل.