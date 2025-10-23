تيبازة.. غلق 3 منابع للمياه ببلدية عين تاڨورايت

دعت بلدية عين تاڨورايت التابعة لولاية تيبازة، اليوم الخميس، مواطنيها إلى تجنّب استعمال 3 منابع غير مطابقة لمعايير السلامة الصحية.

وأوضحت البلدية، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 5 منابع للمياه موزعة عبر إقليم البلدية. كشفت عدم صلاحية ثلاثة منها للشرب.

وبهذا، يعلم الهيكل البلدي لحفظ الصحة للنظافة العمومية كافة المواطنين أن نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت بتاريخ 13 اكتوبر 2025. أسفرت عمّا يلي:

منبع محي الدين عبد القادر بحي محي الدين عبد القادر (نتائج سيئة).

منبع الشلالة 2 حي الموز (نتائج سيئة).

منبع عين بهلول بحي جلولي محمد (نتائج سيئة).

منبع الشلالة 1 طريق الحطاطبة (نتائج جيدة).

منبع عين ماسي بتجزئة قدور بن يوسف البناء الذاتي (نتائج جيدة).

وعليه، توصي مصالح البلدية المواطنين بتفادي استعمال مياه المنابع ذات النتائج السيئة إلى غاية معالجتها وإعادة التحاليل وصدور نتائج مطابقة لمعايير السلامة الصحية.