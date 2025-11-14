إعــــلانات
بقلم نادية بن طاهر
تيبازة.. فتح أبواب بيوت الشباب للمتضررين من الحرائق
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بولاية تيبازة، عن فتح أبواب بيوت الشباب عبر البلديات الغربية لاستقبال العائلات المتضررة من الحرائق والأشخاص العالقين في الطرقات أو الذين يحتاجون إلى مأوى آمن مؤقتا.

ووضعت المديرية جميع إمكاناتها البشرية والمادية في حالة جاهزية تامة للتكفّل بالمواطنين. وتقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.

وأهابت المديرية بالمواطنين توخّي الحيطة والحذر، كما دعت كل من يحتاج إلى المساعدة أو الإيواء إلى التقرّب من أقرب بيت شباب مفتوح لهذا الغرض.

