تيبازة: فتح خطوط جديدة للنقل عبر هذه البلديات!

أعلنت مديرية النقل لولاية تيبازة عن فتح الإستثمار في بعض الخطوط عبر الولاية من أجل تحسين ظروف تنقل المواطنين.

وحسب بيان لمديرية النقل، فإن الإجراء جاء في إطار التعليمة الوزارية رقم: 157 المؤرخة في: 2025/02/09 والمتعلقة بتطهير و إعادة توزيع خطوط نقل الأشخاص. وتطبيقا لتعليمات مدير النقل الرامية إلى تحسين ظروف تنقل المواطنين. ونظرا لضعف الإستثمار في بعض الخطوط، ومن أجل تحسين خدمة النقل على خطوط أخرى.

وأعلنت المديرية عن فتح الإستثمار في بعض الخطوط منها خط “تيبازة - بواسماعيل” 5 خطوط، “تيبازة قوراية”، 5 خطوط، “تيبازة – شرشال” 05 خطوط، “تيبازة الجزائر” 5 خطوط. بالإضافة إلى “تيبازة احمر العين” 3 خطوط ، “تيبازة – بورقيقة” 3 خطوط، “تيبازة – حجوط” مرورا بحي فيكراش 3 خطوط.

وأشارت المديرية إلى أنه على الراغبين في الاستثمار تقديم الطلبات عن طريق البريد لصالح مديرية النقل. مرفقة بطلب خطي يتضمن الخط المراد الاستثمار فيه . نسخة من البطاقة الرمادية، نسخة من الفحص التقني، نسخة من شهادة التأمين.

كما أعلنت المديرية أن كل خطوط النقل ما بين الولايات التي تزيد مسافتها 300 كلم مفتوحة للاستثمار. مشيرة إلى أنه وقبل منح الخطوط يجب أن تخضع المركبة للمعاينة و خاصة ما تعلق بجانب السلامة المرورية و حالة الهيكل الخارجي و حالة المركبة من الداخل.

