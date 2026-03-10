تيبازة: فتح 17 مكتب بريد للمناوبة الليلية إبتداءً من اليوم

جندت مصالح بريد الجزائر بتيبازة 17 مكتبا بريديا عبر مختلف مناطق الولاية للمناوبة الليلية خلال سهرات رمضان.

وحسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء المديرية المحلية للبريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية، تقرر فتح أبواب 17 مكتب بريد ليلا إبتداءً من سهرة اليوم الثلاثاء وإلى غاية نهاية الشهر الفضيل.

وتشمل هذه التدابير مكتبين اثنين ببلدية تيبازة القباضة الرئيسية وواد مرزوق و الحي الإداري.

وكذا مكاتب بلديات سيدي اعمر وبوركيكة وأحمر العين وبواسماعيل وفوكة المدينة والقليعة والشعيبة. وخميستي المدينة وشرشال وقوراية والداموس وسيدي غيلاس ومناصر وكذا مكتبين اثنين بحجوط.

وأشار المصدر إلى أن توقيت فتح المكاتب المعنية بالمناوبة الليلية طيلة هذه الفترة حدد من الساعة 21:30 إلى غاية 23:30 ليلا.

مؤكدا توفير السيولة المالية اللازمة موزاة مع الحرص على التمويل الدوري للموزعات الآلية للنقود أيضا.

وستسمح هذه المجموعة من المكاتب البريدية خلال الفترة الليلية بتحسين الخدمة العمومية وتسهيل معاملات المواطنين خلال الشهر الفضيل.