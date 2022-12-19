تيبازة: قاضي التحقيق يوجه نداء للجمهور للتعرف على متهم بالنصب

وجّه قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة تيبازة نداء للجمهور للتعرف على شخص متهم بالنصب.

وحسبما جاء في بيان لوكيل الجمهورية لذات المحكمة، و المرفوق بصورة فوتوغرافية للمتهم المسمى “براهمية عبد السلام”. دعا كل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل مع المتهم. بصفته شاهدا أو ضحية الإتصال بقاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة تيبازة.

وأوضح البيان أن المتهم متابع بجنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية. و “جنحة استعمال صفة حددت السلطة العمومية ظروف منحها طبقا للمواد 242 و 243 من قانون العقوبات”.

وجاء هذا البيان بعد إطلاع قاضي التحقيق على طلبات وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة المؤرخة بتاريخ 14 ديسمبر 2022. وكذا الاطلاع على المادة 68 من قانون الاجراءات الجزائية التي تجيز لقاضي التحقيق اتخاذ أي إجراء يراه ضروريا للكشف عن الحقيقة.