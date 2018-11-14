تيبازة.. قتلة “فارس الجابوني” ببواسماعيل في قبضة الأمن

تمكنت مصالح الشرطة القضائية من فك خيوك جريمة قتل خنقا راح ضحيتها المدعو فارس الجابوني وتوقيف شابين متورطين.

وحسبذات المصالح فإن الجريمة وقعت في ساعة مبكرة من نهار اليوم الأربعاء شاب بوسط مدينة بواسماعيل.

أين م العثور على الضحية الشاب فارس المدعو “الجبوني” صاحب الـ 24 سنة القاطن بحي “لمبار” بأعالي المدينة مقتولا “خنقا”.

فيما باشرت الشرطة القضائية لأمن الولاية بالتنسيق مع أمن دائرة بواسماعيل عملية تحريات واسعة.

والتي اسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما في ارتكابهما الجريمةوتوقيفهما.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى ان الضحية دخل في مناوشات مع المتورطين في قتله وهم أصدقاؤه لتتحول إلى جريمة قتل.

بعد إحتدام النقاش في جنح الظلام لأسباب تبقى مجهولة، فيما يعكف المحققون على تحديد ظروف وأسباب وقوع الجريمة.

وأشارت التحقيقات الأولية لضباط الشرطة القضائية إلى اعتراف الجناة بارتكابهم الجريمة.