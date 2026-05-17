تيبازة.. قتيل وجريح في اصطدام بين سيارة و دراجة نارية

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية تيبازة، حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 42، ببلدية حمر العين، حيث أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

وحسب المصالح نفسها، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية، على مستوى الطريق الوطني رقم 42. بلدية حمر العين ودائرة تيبازة.

حيث خلف وفاة شخص بعين المكان يبلغ من العمر 34 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. وإصابة شخص آخر بصدمة تم إسعافه ونقله إلى المستشفى.

