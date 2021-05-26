تيبازة.. مشروع لتحويل المياه من سد كاف الدير لتموين 10 بلديات و58 منطقة ظل

اعتمدت وزارة الموارد المائية، على عدة بدائل، لضمان تزويد المواطنين بالماء الشروب، في ظل شح التساقطات المطرية.

وأعلنت الوزارة، عبر بيان لها، عن مشروع انجاز تحويل المياه انطلاقا من سد كاف الدير بالداموس في تيبازة.

ويعتبر هذا المشروع، من أهم المشاريع التي يولي لها القطاع أهمية بالغة من اجل توفير الماء الشروب في بعض بلديات تيبازة.

ويهدف هذا المشروع إلى تزويد بلديات الداموس، وبني ميلك، ولرحات، وقوراية، واغبال، ومسلمون، وحجرة النص، وسيدي سميان، وشرشال وسيدي موسى بطاقة إنتاجية تبلغ 21 مليون متر مكعب سنويا.

كما سيمكن المشروع من تزويد 45.897 ساكن عبر 58 منطقة ظل بطاقة إنتاجية تبلغ 8.613 م3 يوميا.

وذكر البيان، بالمناقصة الوطنية، لانجاز مشروع تحويل المياه انطلاقا من سد كاف الدير بولاية تيبازة من طرف الوكالة الوطنية للسدود.

وتم تحديد الفاتح من شهر جويلية 2021 كتاريخ الانطلاق في أشغال الانجاز.

ومن جهة أخرى، قام الأمين العام لوزارة الموارد المائية، رفقة والي بومرداس، مساء الثلاثاء، بعقد إجتماع عمل خصص لعرض وضعية القطاع في ذات الولاية.

وتم خلال هذا الإجتماع، تقديم عرض شامل عن وضعية الموارد المائية بولاية بومرداس.

وتم تقديم حصيلة العمليات المنجزة والمقدرة بـ 11 بئر تعويضية، وإعادة تأهيل 14 بئر عبر مختلف بلديات الولاية.

كما تم التطرق، إلى البرنامج الجديد المتعلق بانجاز 25 بئر بمعدل تدفق يقدر بـ 35.251 م3 /اليوم.

وتم الشروع في إنجاز 23 بئر و2 في طور الإنطلاق، تم إسنادها إلى أربعة مؤسسات إنجاز.

وأسدى الأمين العام توجيهات بضرورة الإسراع من وتيرة الأشغال لتسليم هذا البرنامج قبل موسم الإصطياف.

كما شدد الأمين العام على ضرورة تغيير النظرة للماء وترسيخ ثقافة اقتصاد وترشيد إستعماله.

مؤكدا على دور المواطن في المحافظة على هذا المورد الاستراتيجي مع تغيير عادات الإستهلاك.