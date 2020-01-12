تيبازة.. مقتل شاب بـ12 طعنة داخل غرفته بالقليعة

تدخلت مصالح أمن ولاية تيبازة، مساء اليوم الأحد، بعد بلاغ عن إكتشاف جثة مراهق مطعونة بـ12 طعنة.

ووجدت الشرطة القضائية لمصالح الولاية مرفوقة بعناصر الشرطة العلمية بحي بن عزوز بالقليعة ضحية مصاب بـ11 طعنة على مستوى الصدر والبطن وطعنة أخرى على مستوى الرقبة.

وحسب مصادر “النهار أون لاين” فإنّ الأمر يتعلق بالشاب “زهر الدين” 17 سنة والساكن بحي بن عزوز بلدية القليعة والذي عثر عليه جثة هامدة داخل غرفته بمنزل جدته التي يعيش معها منذ سنوات.

وتعتبر هذه الجريمة الثانية في القليعة بعد 24 ساعة عن جريمة قتل سيدة لجارها بحي 50 مسكن.