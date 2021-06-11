تيبازة: منع السباحة في الشواطئ إلى غاية 1 جويلية

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تيبازة: منع السباحة في الشواطئ إلى غاية 1 جويلية منع السباحة في الشواطئ
بقلم أمينة داودي

أصدرت والي ولاية تيبازة لبيبة ويناز ميباركي تعليمة تخص منع السباحة في الشواطئ إلى غاية 1 جويلية المقبل. وهو المصادف لافتتاح موسم الإصطياف لسنة 2021.

من جهتها أصدرت مديرة السياحة بولاية تيبازة، تعليمة إلى مدراء الوحدات السياحية “مطاريس، القرن الذهبي وتيبازة القرية” بمنع السباحة إلى غاية 1 جويلية عبر الشواطئ. وذلك تطبيقا للقرار الولائي رقم 452 المؤرخ في 4 جوان 2021 المتضمن منع السباحة في الشواطئ إلى غاية 1 جويلية. كما دعت إلى إتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات الضرورية لتنفيذ محتوى القرار على مستوى الشواطئ.


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