تيبازة: منع ترك السفن و قوارب الصيد البحري على الشواطئ

أصدرت السلطات الولائية لتيبازة قرارا ولائيا يقضي بمنع أصحاب سفن الصيد البحري و النزهة من ترك قواربهم على سواحل الولاية.

وحسبما أفادت به “وأج” نقلا عن مديرية الصيد البحري لولاية تيبازة. فإن القرار الذي وقعه والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة نهاية الشهر الماضي. يهدف إلى حماية الأملاك العمومية البحرية من الإستغلال غير الشرعي من خلال منع ترك القوارب بالشواطئ الرملية والصخرية.

و حسب المديرية فقد منح القرار مهلة 30 يوما لأصحاب القوارب من أجل نقلها لأماكن أخرى. بالإضافة كذلك إلى عدم تركها في هذه الفضاءات العمومية. مشيرا إلى أن عدم إحترام القرار يعرض صاحبه لحجز قاربه و اتخاذ في حقه الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا السياق.

و استندت السلطات الولائية لولاية تيبازة في هذا القرار إلى ضرورة مكافحة ظاهرة انتشار القوارب. مما يجعلها عرضة للسرقة أو استغلالها من قبل الشبكات الإجرامية في الهجرة غير شرعية، يضيف المصدر.

و أشار المصدر إلى أنه قصد تنظيم هذه العملية، دعت مديرية الصيد البحري و تربية المائيات الصيادين إلى الاستفسار عن فحوى هذا القرار على مستوى مكاتبها. لمرافقة الصيادين الذين ينشطون على مستوى شواطئ الرسو الواقعة على مستوى ولاية تيبازة. و الذين يملكون قوارب مسجلة ضمن أسطول الصيد البحري بالولاية.

وأضاف المصدر، أن مديرية الصيد البحري ستعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكل وضعية تتعلق بصياد مسجل على مستوى مصالحها.