تيبازة.. مواطن يحرق نفسه بسبب قائمة ” LPA ” بخميستي و”المير” يتبرأ

أقدم مساء اليوم الثلاثاء مواطن من بلدية خميستي 30 كلم شرق ولاية تيبازة على حرق جسده أمام مقر البلدية.

وقالت مصادر “النهار أون لاين” أن قائمة السكن الترقوي المدعم هي سبب اقدام المواطن على حرقة نفسه، والتي إستفاد منها غرباء من خارج البلدية وحتى الولاية.

المواطن المدعو “ت.عادل” يعاني من أزمة سكن خانقة رغم عدم إستفادته من السكن الإجتماعي أو الهش.

ورغم أقدمية ملفه إلا أنه تفاجئ بإقصائه من القائمة التي تم إعدادها دون إستشارة رئيس البلدية رشيد بلوزاني.

“المير” الذي كان قد راسل رئيس الدائرة وسلطات الولاية منذ أسابيع كشف فيها عن إنسحابه من إعداد القائمة بسب إحتوائها على 90 بالمائة من الغرباء والمنحدرين من ولايات الشرق الجزائري.