تيبازة.. نسيم ضيافات يُسلم شهادات تخصيص لمحلات تجارية لشباب مقاولين

قام الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، ضيافات نسيم، اليوم الإثنين، بزيارة عمل إلى تيبازة رفقة والي الولاية.

وحسب بيان للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، نشرته على صفحتها بفايسبوك، إلتقى ضيافات، مع عدد من الشباب من أصحاب المؤسسات المصغرة والجمعيات التي تعنى بالمؤسسة المصغرة و ممثلين المجتمع المدني.

وجمع الوزير حديثا مع الشباب حول وضعية مؤسساتهم والتحديات التي يواجهونها في ظل الظروف الراهنة، كما قدمو له حلولا وفقا لمقتضيات الاقتصاد الوطني.

كما قدم الوزير المنتدب، لعدد من الشباب، شهادات التخصيص لمحلات تجارية استفاد منها هؤلاء الشباب المقاولين، منها عبر محيط الولاية، في إطار اتفاقية شراكة مع ديوان الترقية والتسيير العقاري.

وهي خطورة مهمة في سبيل تذليل صعوبات كراء المحل أمام المؤسسات المصغرة، لتساعد على صمودها على أرض الواقع.