تيبازة.. هذه هي الأحياء المعنية بتركيب كواشف الغاز

تواصل مديرية توزيع الكهرباء و الغاز لولاية تيبازة، حملة تزويد وتركيب أجهزة الكشف عن غاز أحادي أكسيد الكربون في كل بيوت الزبائن و بالمجان.

وحسب ما أفادت به ولاية تيبازة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، فإن الأحياء المبرمجة لتركيب الأجهزة ليومي 25 و26. ديسمبر 2023 هي: حي 452 باكورة بلدية شرشال، حي 510 بلدية مسلمون، حي 18 فيفري و82 مسكن بلدية حجوط. حي 32، 73، 24، 36 و50 مسكن بلدية مناصر، حي 100 و50+50 مسكن بلدية بورقيقة. الحي العسكري 100 مسكن بلدية بورقيقة، حي 200 مسكن DNC بلدية أحمر العين. حي 60 مسكن LSP بلدية أحمر العين، حي 162 مسكن CNEP كركوبة بلدية القليعة. حي 2500 عدل تيكاروشين بلدية تيبازة، حي 1200 عدل بلدية بواسماعيل.

من جهتها طلبت شركة سونلغاز التوزيع تيبازة من جميع زبائنها الكرام، تسهيل مهمة الفرق التقنية في أداء مهامهم من خلال التواجد بالمنزل وأيضا من خلال تفقدهم لشبكتهم الداخلية والتأكد من سلامتها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور