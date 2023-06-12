تيبازة: وزير التربية يتفقد سير إمتحانات البكالوريا في يومها الثاني

شرع وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد في زيارة عمل لولاية تيبازة، اليوم الإثنين.

وجاءت زيارة وزير التربية لتفقد سير امتحانات شهادة البكالوريا في يومها الثاني. حيث سيجتاز الممتحنون مادة الرياضيات عبر كل الشعب التعليمية.

ويجتاز اليوم تلاميذ البكالوريا امتحان الرياضيات في كل الشعب العلمية والأدبية، مع تفاوت في مدة الإمتحان.

حيث يمتحن تلاميذ الشعب الرياضية والتقنية 4ساعات ونصف فيما يمتحن تلاميذ الشعب الأدبية ساعتين ونصف .