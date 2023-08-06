تيبازة.. وزير الداخلية ووزيرة التضامن يعزيان عائلة شهيد الواجب الوطني

تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ،رفقة وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكرو ،اليوم الأحد. إلى ولاية تيبازة لتقديم واجب العزاء لعائلة شهيد الواجب الوطني الذي استشهد جراء الحرائق الأخيرة التي شهدتها ولاية بجاية.

يشار أن الوزيران قدما واجب العزاء لعائلة شهيد الواجب الوطني مختاري جلول. الذي استشهد جراء الحرائق الأخيرة بولاية بجاية وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.