تيبازة.. وفاة شخصين واختناق 10 ٱخرين بسبب حرائق غابات قوراية

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تيبازة.. وفاة شخصين واختناق 10 ٱخرين بسبب حرائق غابات قوراية
بقلم أمينة داودي

توفي شخصان حاصرتهما الحرائق في غابات قوراية بتيبازة اليوم السبت

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الضحيتان من جنس ذكر، فيما تم إنقاذ 10 أشخاص أصيبوا باختناقات جراء الحرائق.

وأضاف الحماية المدنية، أنه تم إجلاء ثلاث عائلات نحو مخيمات نفطال، وتتكون من 15 شخصا خوفا من انتشار الحريق لمساكنهم.

من جهتها تدعمت ذات الوحدات بولاية بتيبازة ب 16 شاحنة إطفاء و 53 عون من مديرية الحماية المدنية بالعاصمة.

للإشارة فقد سخرت الحماية المدنية لولاية تيبازة لأجل اخماد حريق قوراية  18 شاحنات مكافحة حرائق الغابات.

بالإضافة إلى 8
سيارات إسعاف، وضابطين ساميين و
71 عون تدخل بمختلف الرتب


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