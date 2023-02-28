تيبازة.. وفاة شخصين واصابة 5 آخرين اثر حادث مرور وسط قوراية

لقي شخصان مصرعيهما، اليوم الثلاثاء، اثر حادث مرور تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين واصطدامها بسيارتين بوسط مدينة قوراية في ولاية تيبازة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت اسعافاتها على الساعة 16سا44د لأجل حادث إنحراف حافلة نقل المسافرين.

ثم إصطدامها بسيارتين كانتا مركونتين بمحاذة الطريق، بوسط مدينة قوراية ولاية تيبازة.

ليخلف الحادث وفاة شخصين بعد تحويلهما للمستشفى وإصابة 4 أخرين، تم إسعافهم في مكان الحادث ثم نقلهم للمستشفى المحلي.