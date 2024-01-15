تيبازة.. وفاة شخص واصابة 2 آخرين في حادث مرور بعين تقورايت

لقي شخص مصرعه واصيب 2 اخرين، اليوم الإثنين، في حادث مرور بالطريق السريع الرابط بين بوسماعيل وتيبازة.

وتدخلت مصالحها على الساعة 16سا15د، من اجل حادث اصطدام بين سيارتين سياحيتين، احداهما مركونة على حافة الطريق، على مستوى الطريق السريع الرابط بين بوسماعيل وتيبازة، بلدية عين تقورايت ودائرة بوسماعيل.

وخلف الحادث وقاة شخص واصابة 2 اخرين بجروح مختلفة ،تم إسعافهما ونقلهما الى المستشفى المحلي.

أما الضحية المتوفية فتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث.