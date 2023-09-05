تيبازة.. وفاة شخص واصابة 4 اخرين في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 11

لقي شخص مصرعه واصيب 4 اخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 11 المدخل الشرقي لبلدية الناظور دائرة سيدي عمر.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 14سا38د من أجل حادث اصطدام مابين سيارتين بالطريق الوطني رقم 11 المدخل الشرقي لبلدية الناظور دائرة سيدي عمر.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالى 30 سنة.

بالإضافة الى اصابة 4 آخرين بجروح مختلفة.تتراوح أعمارهم مابين 7 سنوات الى 60 سنة تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.