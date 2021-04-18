تيبازة.. وفاة شخص وهو يؤدي صلاة التراويح بمسجد السلام ببلدية حجوط

توفي اليوم الأحد، مُصل خلال أدائه صلاة التراويح بمسجد “السلام” المتواجد بالمكان المسمى حي 500 مسكن في بلدية حجوط بتيبازة.

هذا وقد تدخلت مصالح الحماية لأجل نقل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حجوط.