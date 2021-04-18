تيبازة.. وفاة شخص وهو يؤدي صلاة التراويح بمسجد السلام ببلدية حجوط

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
تيبازة.. وفاة شخص وهو يؤدي صلاة التراويح بمسجد السلام ببلدية حجوط
بقلم خالد زوبيري

توفي اليوم الأحد، مُصل خلال أدائه صلاة التراويح بمسجد “السلام” المتواجد بالمكان المسمى حي 500 مسكن في بلدية حجوط بتيبازة.

هذا وقد تدخلت مصالح الحماية لأجل نقل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حجوط.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=986460

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com