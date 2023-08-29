تيبازة.. وفاة شخص و جرح 2 آخرين في حادث مرور

لقي شخص حتفه وأصيب اثنان (02) آخران بجروح جراء حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بلدية و دائرة بواسماعيل ولاية تيبازة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة و دراجة نارية. على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بلدية و دائرة بواسماعيل.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص جنس ذكر يبلغ من العمر 32 سنة تم نقله لمصلحة حفظ الجثث. و 02 جرحى من جنس ذكر 25 و 35 سنة، تم اسعافهم و نقلهم للمستشفى المحلي.