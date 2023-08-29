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أخبار الجزائر

تيبازة.. وفاة شخص و جرح 2 آخرين في حادث مرور

بقلم ع.ع
تيبازة.. وفاة شخص و جرح 2 آخرين في حادث مرور
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لقي شخص حتفه وأصيب اثنان (02) آخران بجروح جراء حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بلدية و دائرة بواسماعيل ولاية تيبازة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة و دراجة نارية. على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بلدية و دائرة بواسماعيل.
مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص جنس ذكر يبلغ من العمر 32 سنة تم نقله لمصلحة حفظ الجثث. و 02 جرحى من جنس ذكر 25 و 35 سنة، تم اسعافهم و نقلهم للمستشفى المحلي.

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