تيبازة: وفاة قاصر دهسته سيارة مجهولة في القليعة

تدخلت وحدة الحماية المدنية، في القليعة، بتيبازة، اليوم الأربعاء، على الساعة 09.00 صباحا من أجل حادث مرور.

وحسب شهود عيان، تمثل الحادث في اصطدام سيارة بطفل يبلغ 12 سنة، بالطريق الوطني رقم 110 الرابط بين القليعة وبوفاريك.

وأدى الحادث الى وفاة الضحية في عين المكان، حيث تم نقله من طرف الحماية المدنية الى مستشفى القليعة.

ولقي 40 شخصا حتفهم وأصيب 1251 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء وقوع 1096 حادث مرور في عدة مناطق من الوطن.

وهذا خلال الفترة الممتدة من 8 الى 14 نوفمبر الجاري، حسب ما أفادت به يوم الثلاثاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الجزائر بوفاة 4 أشخاص وجرح 63 آخرين, تم اسعافهم وتحويلهم الى المستشفيات على إثر 75 حادث مرور.