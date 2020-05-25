تيبازة: ولادة ناجحة لـ”صلاح الدين” داخل سيارة الإسعاف عشية العيد

إستطاع فريق أعوان الحماية المدنية بسيدي أعمر في تيبازة، من توليد إمرأة داخل سيارة إسعاف بنجاح، عشية العيد.

وحسب ما علم اليوم الإثنين، لدى ذات المصالح، تدخلت سيارة الاسعاف للحماية المدنية بقيادة العون المسعف حديدي صلاح الدين، في حدود الساعة العاشرة من ليلة السبت بناء على اتصال عاجل من زوج المرأة الحامل “34 سنة”.

وكان الزوج بصدد نقل حرمه إلى مصلحة الولادة بمستشفى حجوط، حسب ما أوضحه لوكالة الأنباء، قائد وحدة الحماية المدنية بسيدي أعمر الملازم الاول براهيم شريفي.

و عند وصول سيارة الاسعاف للمكان المسمى برويس، أصبحت حالة المرأة الحامل حرجة.

فاضطر العون المسعف “حديدي صلاح الدين”، في أول تجربة له في هذا النوع من الإسعافات، إلى الاعتماد على كفائتة وتكوينه وقام بتوليدها بنجاح في حدود الساعة العاشرة و 25 دقيقة.

وأصر والد المولود الجديد، على أن يحمل فلذة كبده إسم العون المسعف صلاح الدين، فيما واصلت فرقة التدخل مهمتها و طريقها إلى مصلحة الولادة بمسشتفى حجوط.

أين تم وضع الأم و رضيعها في صحة جيدة بعد فحصهما من قبل الطواقم الطبية المناوبة ليلتها، حسب ذات المصدر.