تيبازة.. 15 أوت آخر أجل لضبط قوائم المنحة المدرسية

ترأس والي ولاية تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة، اليوم الأحد، اجتماعا رفقة كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي والأمينة العامة للولاية، بحضور المدراء التنفيذيين المعنيين ورؤساء الدوائر و البلديات تم التطرق خلاله إلى الدخول المدرسي المقبل .

وأوضحت الولاية عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن الإجتماع خصص لمتابعة وضعية المقابر الإسلامية والأوروبية على مستوى إقليم الولاية، بهدف صيانتها و تنظيفها من النفايات، الأتربة والأعشاب الضارة بالإضافة إلى إعادة تنظيمها وطلائها بشكل مستمر وكذا وجوب تنظيم حملات تنظيف مع الجمعيات المحلية وفعاليات المجتمع المدني.

ومن جهة أخرى، تم خلال الإجتماع التطرق إلى الدخول المدرسي المقبل، حيث أكد فيه الوالي الحرص على تجهيز المطاعم المدرسية، توفير النقل المدرسي للتلاميذ.

بالإضافة إلى تفقد الأقسام ومعاينة وضعية التدفئة للتأكد من مدى جاهزيتهما لإستقبال التلاميذ، ضبط قوائم المنحة المدرسية ما بين 10 و 15 أوت كآخر أجل وذلك لضمان إلتحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة في ظروف جيدة.