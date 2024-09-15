تيبازة.. 3 قتلى و3 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة

لقي 3 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 3 آخرين، اليوم الأحد، اثر حادث مرور أليم بولاية تيبازة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بالطريق السريع تيبازة إتجاه شرشال بلدية و دائرة تيبازة.

كما تمثل الحادث في ث انحراف و انقلاب سيارة بالطريق السريع تيبازة، مما خلف

وفاة 3 أشخاص تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث. يضيف المصدر نفسه.

أما المصابين الثلاث، فقد تم اسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى المستشفى المحلي.