تيبازة: 4 حافلات لفائدة التلاميذ المتضررين من التقلبات الجوية

إستلمت مصالح ولاية تيبازة اليوم الأربعاء 4 حافلات للنقل المدرسي لصالح التلاميذ القاطنين بالمناطق التي تضررت جراء التقلبات الجوية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، تندرج هذه العملية في إطار التدابير المستعجلة التي أقرها رئيس الجمهورية، خلال ترأسه الاحد الماضي لمجلس للوزراء.

وسيتم توجيه الحافلات الأربعة لتدعيم النقل المدرسي ببلديات فوكة وبوهارون وخميستي وبواسماعيل.

وستخصص الحافلات، لنقل التلاميذ القاطنين بالمناطق التي لا تزال تشهد تراكمات للأوحال والتلاميذ الذين استفادت عائلاتهم أمس الثلاثاء من سكنات جديدة.

وكان والي تيبازة أشرف أمس الثلاثاء على عملية إعادة إسكان 122 عائلة انهارت سكناتها عن آخرها جراء الفيضانات الأخيرة.

وتم توزيع السكنات على المتضررين ببلديات فوكة (56 عائلة) وخميستي (37 عائلة) .وبوإسماعيل (24 عائلة) والقليعة (4 عائلات) وبوهاون (عائلة واحدة).

فيما تتوزع المواقع السكنية الجديدة على 7 أحياء ببلديات خميستي وبوهارون وفوكة.