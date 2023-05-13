تيبازة.. 4 ضحايا إثر اصطدام حافلة نقل الطلبة بشاحنة

افادت وحدات الحماية المدنية، اليوم السبت، أنها سجلت حادث مرور يتمثل في اصطدام بين حافلة نقل الطلبة وشاحنة سوناكوم. وهذا على مستوى المكان المسمى الطريق الوطني السريع سيدي جابر اتجاه دواودة بلدية ودائرة بوسماعيل.

كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن الحادث وقع في حدود الساعة السابعة و04 دقائق. مخلفا 4 ضحايا من الجنسين مصابين بجروح خفيفة. حيث كان على متن الحافلة 3 طلبة، إضافة إلى سائق الشاحنة. تم إسعافهم ونقلهم إلى عيادة بوسماعيل.