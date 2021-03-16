تيبازة.. 4 ضحايا في حادث انقلاب سيارة في شرشال

سجلت، مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، 4 ضحايا، إثر حادث مرور في الطريق السريع شرشال اتجاه ولاية تيبازة –محطة الوقود-.

ووقع الحادث في حدود الساعة السابعة و58 د، إثر انحراف وانقلاب سيارة، بالطريق السريع شرشال اتجاه تيبازة، محطة الوقود.

وخلف الحادث، 4 إصابات من الجنسين، حيث تعاني الضحية الأولى من آلام بالكتف وجروح بالوجه،والضحية الثانية،تعاني من ألام بالرجل اليمنى.

أما الضحيتين الثالثة والرابعة، تعاني من حالة صدمة، حيث تم تقديم الإسعافات في عين المكان ثم نقلوا الى مستشفى تيبازة.