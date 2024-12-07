تيبازة.. 7 جرحى في اصطدام تسلسلي ما بين 3 سيارات وشاحنة ذات مقطورة

أُصيب 7 أشخاص اليوم في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السريع تيبازة اتجاه شرشال، بلدية تيبازة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 18 و 17دقيقة، ممثلة في إسعافات الوحدة الرئيسية بتيبازة، مدعمة بالمركز المتقدم شنوة، من أجل حادث اصطدام تسلسلي ما بين ثلاث سيارات وشاحنة ذات مقطورة.

وخلف الحادث 7 جرحى من كلا الجنسين، لهم إصابات مختلفة، أُسعفوا ونقلوا إلى مستشفى تيبازة ومستشفى الطفل والأم بنفس الولاية.