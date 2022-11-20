تيبازة.. 7 سنوات حبسا نافذا لمضاربين اثنين في مادة الحليب

أدانت محكمة شرشال بولاية تيبازة، اليوم الأحد، شخصين اثنين بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، لتورطهما في قضية المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب. حسب ما جاء في بيان صدر اليوم الخميس عن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.

واستنادا إلى ذات البيان، “فعملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال الرأي العام، أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، قد تمت متابعة شخصين (02) بتهمة جنحة المضاربة غير المشروعة بمادة الحليب طبقا للمواد 2-13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة عن طريق إجراءات المثول الفوري.”

وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بسبعة (07) سنوات حبس نافذة و واحد مليون دينار غرامة نافذة لكل واحد من المتهمين مع الأمر بإيداع المتهمين بالحبس و المنع من ممارسة النشاط التجاري و الشطب من السجل التجاري و مصادرة المحجوزات، يضيف البيان.

وذكر بيان ذات المحكمة، أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15/21 الصادر في 2021/12/25 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة.