تيبازة.. 9 جرحى في حادث مرور ببلدية بوسماعيل

اصيب 9 أشخاص بجروح، اليوم الإثنين، اث حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 11 المدخل الشرقي لبلدية بوسماعيل بولاية تيبازة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 11سا19د من أجل حادث انحراف واصطدام حافلة لنقل المسافرين بسيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 11 المدخل الشرقي لبلدية ودائرة بوسماعيل.

وأضاف ذات البيان، أن الحادث خلف اصابة 9 أشخاص من كلا الجنسين لهم إصابات مختلفة تم إسعافهم و نقلهم لمستشفى بوسماعيل.