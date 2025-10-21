تيبازة.. إصابة شخص في حريق داخل ورشة تجهيز وتصليح قوارب الصيد ببوهارون

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم من إخماد حريق داخل ورشة تجهيز وتصليح قوارب الصيد، ببلدية بوهارون و دائرة بواسماعيل ولاية تيبازة.

وحسب بيان للمصالح ذاتها تدخلت على الساعة 17:14 ، من أجل إخماد حريق شب داخل ورشة تجهيز وتصليح قوارب الصيد ، بحي نجار امحمد -جرمان.

وتم إخماد الحريق ومنع انتشاره الى باقي انحاء الورشة، كما خلف الحريق اصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى تم اسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.

العملية تم تسخير لها 4 شاحنات إطفاء، سيارة إسعاف.