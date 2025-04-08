تيبازة.. وفاة طفلين غرقا داخل بركة مائية بـ دوار “كاليبير”

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من انتشال جثَّتَي طفلين من داخل بركة مائية، ببلدية مناصر دائرة سيدي عمر ولاية تيبازة.

وحسب المصالح ذاتها تدخلت وحدات تابعة لها على الساعة الرابعة النصف (16:30سا). من أجل انتشال جثـَّتَي طفلين من داخل بركة مائية تستعمل للسقي بالمكان المسمى دوار كاليبير.

وانتشلت المصالح ذاتها جثَّتَي طفلين يبلغان من العمر 5 و8 سنوات. تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.