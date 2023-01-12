تيتانيك يعود لصالات السينما بتقنيّة الـ3D و 4K

سيعرض فيلم “تيتانيك” الشهير من جديد بدور السينما في فرنسا وإيطاليا والسويد، مع إعلان دعائي جديد. وضمن تكنولوجيا الـ 3D و 4K.

ويأتي هذا إحتفالاً بمرور 25 عاماً على عرض فيلم “تيتانيك” الشهير، الذي أطلق نجومية ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت.

ويعود فيلم “Titanic” هذا العام إلى شاشات السينما من جديد، بعد 25 عاماً على عرضه للمرة الأولى في 19 ديسمبر 1997. حيث يصبح الفيلم متوفّراً في الصالات يوم 10 فيفؤي المقبل.

وقد نشر حساب “Paramount Picture & Titanic” على تويتر البوستر الرسمي للفيلم. وكتب ” يعود Titanic إلى الشاشة الكبيرة بدقة 4K 3D لفترة محدودة في 10 فيفري”.

كما نشر حساب “DiscussingFilm” على تويتر المقطع التشويقي للفيلم. وكتب ما معناه : ” أول مقطع دعائي لنسخة جيمس كاميرون المعاد تشكيلها من “TITANIC”. سيعاد عرض الفيلم في دور السينما يوم 10 فيفري”.

ويصنف تيتانيك بأنه الثالث في قائمة أكثر الأفلام ربحاً في التاريخ بعد فيلم أفاتار لجيمس كاميرون عام 2009. و “Avengers : Endgame” عام 2019، بالإضافة إلى فوزه بـ 11 جائزة أوسكار.

وقد قامت سيلين ديون بأداء أغنية الفيلم : “My heart will go on”. كما قامت سيلين بتقديم الأغنية لجمهورها في معظم حفلاتها المباشرة خلال مسيرتها الفنّية، منذ طرح الفيلم حتى نهاية العام الماضي.