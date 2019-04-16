تيجاني حسان: ميلاد 3 منظمات نقابية جديدة

أعلنت وزارة العمل والضمان الإجتماعي، اليوم الثلاثاء، عن إستلامها وصل تسجيل لثلاث منظمات نقابية جديدة.

وكشف وزير العمل، حسان تيجاني، في تصريح للصحافة، أن النقابات الجديدة تنشط في قطاعات التربية، التضامن، وكذا البناء والأشغال العمومية.

ويتعلق الأمر بنقابة وطنية مستقلة لأساتذة التعليم المتوسط، ونقابة وطنية مستقلة لعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

وكذا الإتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.

وقد أشرف الوزير على عملية التسليم، مشيرا أن هذه المنظمات النقابية الجديدة تعد من بين 13 نقابة شرع في تحيين ملفاتها على مستوى الوزارة.

مؤكدا، أن هذه العملية تأتي في اطار متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن إجتماع الحكومة المنعقد يوم 3 أفريل 2019.

والمتعلقة بدراسة الملفات المودعة لدى الوزارة والمتعلقة بإعتماد النقابات والبت فيها وفقا للقوانين المعمول بها.