تيجاني حسان هدام: الجزائر ملتزمة بتوفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها

أكد وزير العمل، تيجاني حسان هدام، اليوم من بروكسل، أن الدولة الجزائرية ملتزمة بضمان توفير الحماية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وقال هدام، ان الجزائر تعمل على توسيع هذه الحماية للفئات الهشة وللعمال الذين ينشطون في القطاع غير الرسمي.

وأشار الوزير في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح أشغال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي، إلى أن هذه المنظومة تقوم على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية المكرس دستوريا، وذلك من خلال تأسيس نظام للحماية الاجتماعية يقوم على المساهمة التضامنية للمنتسبين، إضافة إلى مساهمة الدولة في التكفل باشتراكات الفئات الخاصة والهشة، بفضل مبدأ إعادة توزيع الثروة الوطنية.

وشدّد تيجاني حسان هدام، على أن المنظومة الجزائرية للضمان الاجتماعي، تواجه على غرار كافة بلدان العالم، تحديات كبيرة تتعلق بديمومة هذه المنظومة وتوسيع أداءاتها لفائدة أكبر قدر ممكن من المواطنين، وذلك نتيجة التحولات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن الجزائر أطلقت ورشات تفكير لإدخال الإصلاحات اللازمة من أجل ملاءمة منظومة الحماية الاجتماعية مع هذه التحولات، وضمان ديمومتها مع توسيعها إلى المزيد من الفئات الهشة. واستعرض في هذا الإطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تشجيع وضمان انتقال العمال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي المنظم.

للإشارة، يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على رأس وفد من إطارات القطاع في المنتدى العالمي الذي تنظمه الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 أكتوبر 2019.