تيجاني: عالم الشغل يواجه اليوم العديد من التحديات

كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي حسان تيجاني هدام، أن عالم الشغل يواجه اليوم العديد من التحديات خاصة خلق فرص العمل.

مضيفا خلال لقائه اليوم مع ممثلي الجمعيات المعتمدة الممثلة لأصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار أجهزة الدعم العمومية.

أنه حريص على مشاركة الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة الدعم انشغلاتهم والتحديات التي يواجهونها أثناء ممارسة نشاطهم.

مؤكدا أن النقاش الصريح والبناء ووضع أطر الحوار وتبادل الآراء هو السبيل الوحيد لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول الملائمة لأي وضعية مهما كانت معقدة.

مشيرا إلى أن عالم الشغل يواجه اليوم العديد من التحديات، والتي يكمن أهمها في خلق فرص العمل ومكافحة البطالة.

وعلى الرغم من كل الصعوبات التي تواجهها المؤسسات المصغرة، والتي يمكن تجاوزها، فإن الجزائر تفتخر بكل المجهودات.

التي تم بذلها من قبل أبنائها الشباب في مجال خلق الثروة وإنشاء فرص العمل والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.