تيجاني هدام : تعويض مليون عطلة مرضية سنة 2018

قال مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تيجاني هدام، أنه تم توزيع 14 مليون بطاقة شفاء، وتعويض مليون عطلة مرضية.

في انتظار التكفل بالمصابين بجراحة القلب وتصفية الدم.

جاء هذا خلال إستماعه من قبل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني.

مشيرا إلى أن منظومة الضمان الإجتماعي بالجزائر عرفت، منذ نشأتها بعد الإستقلال وحتى اليوم، تطورا كبيرا وسريعا.

لاسيما على صعيد التوجه نحو تعميم الحماية الاجتماعية من خلال توسيع نطاقها لتشمل فئات واسعة من المواطنين.

مؤكدا على ضرورة إصلاح نظام الضمان الإجتماعي لاسيما بعد ازدياد نفقاته بسبب ارتفاع معدل الحياة وآثار العولمة.

وأضاف المتحدث، أن وزارة الضمان الإجتماعي كانت سباقة في عملية رقمنة التكفل بالمؤمنين إجتماعيا.

مشيرا إلى أن سنة 2018 شهدت تعويض مليون عطلة مرضية للمؤمنين إجتماعيا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 16 مليار دينار.

مفيدا أن مصالحه لاحظت إرتفاعا في عدد التوقفات عن العمل والعطل المرضية، ما استدعى تحديث نظام المراقبة الطبية.

لصندوق الضمان الاجتماعي للتقليل من العطل المرضية الكاذبة لاسيما بالنسبة للمؤمّنين الذين يستغلون العطل المرضية بشكل غير قانوني.