تيجاني هدام يشرف على أشغال اللجنة القطاعية المشتركة للصحة والضمان الاجتماعي غدا

يشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،تيجاني حسان هدام، رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ميراوي محمد، غدا الإثنين، على أشغال اللجنة القطاعية المشتركة للصحة والضمان الإجتماعي.

وحسب بيان للوزارة، تتولى اللجنة القطاعية المشتركة للصحة والضمان الإجتماعي تبادل المعلومات حول تنظيم منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الوطنية للصحة، توصيل المعطيات الصحية والديمغرافية والوبائية.

وكذا إقامة روابط بين الهياكل التابعة للقطاعين ،فضلا عن وضع العلاقات القطاعية المشتركة بين المؤسسات العمومية للصحة وهيئات الضمان الاجتماعي.