تيجاني هدام يشرف غدا على الملتقى الوطني حول زراعة الكبد عند الأطفال

يشرف وزير العمل، تيجاني حسان هدام، غدا الخميس، على أشغال الملتقى الوطني الثاني حول زراعة الكبد عند الأطفال.

الملتقى تحت شعار”تعاون مستدام من أجل تكفل صحي أنجع بأطفالنا”، يندرج في إطار تجسيد برنامج عمل الصندوق بالتنسيق والشراكة مع الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء ومستشفى سان لوك البلجيكي.

ويهدف الملتقى إلى تنفيذ المخطط الوطني المسطر في مجال زرع الكبد لدى الأطفال المصابين بالقصور الكبدي.

ويشارك في الملتقى، ممثلين عن الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، ومختصين في مجال زراعة الكبد من مستشفى سان لوك البلجيكي.

إلى جانب أساتذة في الطب والجراحة التابعين لمختلف المؤسسات الاستشفائية الوطنية، وممثلي كل من الصيدلية المركزية للمستشفيات والمركز الوطني لمكافحة التسمم وعدد من الجمعيات النشطة في الميدان.