تيجان جايطة: ” من المحفز مواجهة منتخب قوي مثل الجزائر”

تحدث متوسط ميدان المنتخب الغامبي تيجان جايطة عن المباراة التي ستجمع منتخب بلاده أمام المنتخب الجزائري يوم السبت المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وصرح لاعب الوسط تيجان جايطة الناشط ضمن نادي المرخية القطري لوكالة الأنباء الجزائرية، قائلا:”

“إنه من المحفز مواجهة منتخب قوي مثل الجزائر، ستكون لنا متعة كبيرة في هذا اللقاء، فالتشكيلة الجزائرية غنية عن التعريف كونها تضم لاعبين ممتازين، وسنلعب مباراة كبيرة يوم السبت المقبل من أجل تحقيق المفاجأة.

وأضاف اللاعب يقول: “نحترم كثيرا الجزائر، لكنا سنعمل على الوقوف أمامها وبحضور جمهورنا. نحن مطالبون بتحقيق نتيجة إيجابية من أجل إعادة بعث مشوارنا نحو التأهل”.