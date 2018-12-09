تيديسكو: “لهذا السبب قررت استبدال بن طالب”

الرياضة
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تيديسكو: “لهذا السبب قررت استبدال بن طالب”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف مدرب نادي شالك الألماني، دومينيكو تيديسكو، السبب الذي دفعه لإستبدال نبيل بن طالب، خلال المباراة التي جمعتهم أمس السبت، ببوريسيا دورتموند.

وصرح تيديسكو، في هذا الخصوص، عقب المباراة: “بن طالب كان يعاني من آلاكم على مستوى الفخذ، وفضلنا عدم المغامرة بصحته”.

وعبر مدرب شالك، تفهمه لردة فعل بن طالب، موضحا: “من الطبيعي أن لا يتقبل أي لاعب استبداله، في مباراة داربي مهمة مثل هذه”.

يذكر أن نبيل بن طالب تم استبداله في الدقيقة الـ55، أين كان فريقه منهزما بنتيجة 1-0، قبل أن تنتهي المباراة بنتيجة 2-1 لصالح بوريسيا تورتموند.


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