تيرصام تعلن وصول حافلات TS11 بسعة 51 راكبًا إلى ميناء جن جن

أعلنت شركة “تيرصام” عن وصول دفعة جديدة من حافلاتها من نوع TS11 إلى ميناء جن جن.

وذلك تجسيدًا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامي إلى استيراد 10.000 حافلة لتعزيز ودعم قطاع النقل العمومي.

وحسب بيان الشركة، فإن هذه الدفعة تتمثل في حافلات بسعة 51 مسافرًا، تم تجهيزها وفق مواصفات عالمية تستجيب لأعلى معايير الجودة والسلامة والراحة، إلى جانب اعتماد تجهيزات تقنية حديثة تواكب متطلبات النقل العمومي العصري، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطن وتحقيق استغلال أكثر كفاءة.

وأكدت الشركة أن هذه الحافلات تم استيرادها دون تحقيق أي هامش ربح، في خطوة تهدف إلى توفيرها بأسعار جد معقولة، مساهمةً منها في دعم الاقتصاد الوطني وتجسيد التوجيهات الرامية إلى تطوير منظومة النقل.