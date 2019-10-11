تيرمان: “لن نسمح بالمساس بشرف اتحاد العاصمة وسنلجأ للفيفا”

أكد “أمين تيرمان” المكلف بالإعلام لنادي إتحاد العاصمة، أن الإدارة ورجال الاتحاد لن يسمحوا لأي أحد بالمساس بشرف الفريق.

وقال “تيرمان” في تصريح للإذاعة الوطنية: “لن نسمح بالمساس بشرف إتحاد العاصمة، وسنلجأ للفيفا في حال تمت معاقبة الفريق”.

وأضاف: “سنفعل كل شيء لرد حق الفريق، وادارة الاتحاد جاهزة للذهاب بعيدا في القضية والمحامي درس جيدا القضية”.

وتابع: “اذا أرادوا أن يأخذوا الفريق كضحية لن نسمح بذلك وإذا أرادوا أن يستغل الضعف الذي يعيشه الفريق بسبب الحساب المجمد وكون الفريق معاقب بطرق غير رياضية لن نسمح أيضا”.

وختم كلامه: “قرارنا لا رجعة فيه.. لن نلعب مباراة الداربي وسندافع عن حقوق الفريق”.