تيرمان: “لن نسمح بالمساس بشرف اتحاد العاصمة وسنلجأ للفيفا”

الرياضة
  • -
  • 0
تيرمان: “لن نسمح بالمساس بشرف اتحاد العاصمة وسنلجأ للفيفا”
بقلم أمير بهلول

أكد “أمين تيرمان” المكلف بالإعلام لنادي إتحاد العاصمة، أن الإدارة ورجال الاتحاد لن يسمحوا لأي أحد بالمساس بشرف الفريق.

وقال “تيرمان” في تصريح للإذاعة الوطنية: “لن نسمح بالمساس بشرف إتحاد العاصمة، وسنلجأ للفيفا في حال تمت معاقبة الفريق”.

وأضاف: “سنفعل كل شيء لرد حق الفريق، وادارة الاتحاد جاهزة للذهاب بعيدا في القضية والمحامي درس جيدا القضية”.

وتابع: “اذا أرادوا أن يأخذوا الفريق كضحية لن نسمح بذلك وإذا أرادوا أن يستغل الضعف الذي يعيشه الفريق بسبب الحساب المجمد وكون الفريق معاقب بطرق غير رياضية لن نسمح أيضا”.

وختم كلامه: “قرارنا لا رجعة فيه.. لن نلعب مباراة الداربي وسندافع عن حقوق الفريق”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=710946

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com