تيرمان: “ما أقدمنا عليه هو مسألة مبدأ وإحترام للقوانين”

الرياضة
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تيرمان: “ما أقدمنا عليه هو مسألة مبدأ وإحترام للقوانين”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد المكلف بالإعلام لفريق اتحاد العاصمة، أمين تيرمان، أن رفض إدارة ناديه لعب مباراة الداربي أمام مولودية الجزائر، هو مسألة مبدأ، وإحترام للقوانين.

وصرح أمين تيرمان، خلال ندوة صحفية: “إتحاد العاصمة يمر بفترة صعبة لأسباب يعرفها الجميع، وبعض الأشخاص يسعون لإستغلال ذلك”.

وأضاف: “هناك أندية سبق لها تأجيل مباريات لمجرد إمتلاكها للاعبين مصابين، لهذا أعتبر أن ما يتعرض له إتحاد العاصمة اليوم هو “حـﭬرة””.

وتابع أمين تيرمان: “لهذا السبب اليوم حتى الأنصار ساندوا الفريق في قراره، لأنها مسألة مبدأ وإحترام للقوانين”.


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