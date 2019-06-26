“تيريزا ماي” تشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي

شددت، رئيسة الوزراء البريطانية، “تيريزا ماي”، على تمسك بلادها بمحاسبة المسؤولين، عن مقتل الصحفي السعودي، “جمال خاشقجي”.

وحسب موقع روسيا اليوم، طالبت رئيسة الوزراء البريطانية، السعودية، بإجراء تحقيق دقيق ووفقا للقوانين الدولية، في جريمة قتل “خاشقجي”.

حيث قالت” تيريزا ماي”، في البرلمان البريطاني: “نريد أن نشهد على محاسبة المتورطين في جريمة القتل المروعة هذه…”.

وتابعنت رئيسة الوزراء: “نتوقع من السعودية أن تتخذ الإجراءات الضرورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات للقوانين الدولية والوطنية”.

وأضافت تيريزا ماي: “نتابع التحقيق الجاري عن كثب، ونتوقع أن يسير التحقيق وفقا للمعايير القانونية الدولية المرعية”.

وكانت محققة دولية معنية بحقوق الإنسان، قد صرحت الأسبوع الماضي، بأنه ينبغي التحقيق مع ولي العهد السعودي، الأمير” محمد بن سلمان”، ومسؤولين كبار آخرين، في قضية مقتل “جمال خاشقجي”، وذلك لتوفر أدلة ذات مصداقية ضدهم.